Получать знания в комфортной среде. В Новогрудке после капитального ремонта открыли школу. Этого радостного события ждали более 900 учащихся и 85 педагогов. Первый день второй четверти они встретили в родных стенах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре и октябре ребята занимались в других учреждениях образования.

Средняя школа № 7 была построена более 30 лет назад. Такого масштабного обновления в учреждении еще не было. Ремонтные работы разделили на два этапа. Первый прошел три года назад. Тогда заменили кровлю и канализацию. В результате второго этапа модернизации в школе стало теплее. Также изменился внешний облик здания.

Евгений Курьян, учащийся средней школы № 7 Новогрудка: Мы очень рады вернуться в нашу родную обновленную седьмую школу. Она стала более красивой, и очень комфортно учиться в таких условиях.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы верны историческим традициям, но при этом то, что это объект образования, это демонстрирует, что мы думаем о будущем, о будущем нашей Беларуси, о развитии наших детей, о гармоничном развитии наших детей. Наша задача – сделать так, чтобы каждый ребенок учился в комфортных, безопасных условиях, чтобы каждый родитель, отправляя своего ребенка в школу, понимал, что с ним ничего не случится и он в хорошем настроении, с новыми знаниями и с положительными эмоциями вернется домой.

Всего на капитальный ремонт школы потратили более трех миллионов рублей. Теперь в планах обновить здание изнутри.