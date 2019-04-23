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«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею

23 апреля 2019 07:01
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Новости Беларуси. Еще зеленее. В Международный день Земли в центре Минска заложили необычную рябиновую аллею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом участники экопроекта намерены внести свой вклад в зеленые легкие столицы и обратить внимание каждого к сохранению окружающей среды. Неслучайно и количество деревьев – их 17. Каждый саженец символизирует одну из Целей устойчивого развития.

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею-1

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею-3

К одноименной программе ООН Беларусь не только подключилась, но и активно ее реализует. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете. Примечательно и то, что деревья вместе высаживали представители государства и бизнеса, тем самым подчеркивая важность совместной работы на пути развития городов и сел нашей страны.

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею-6

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Мы все вместе, с нашими международными партнерами, закладываем эту аллею – аллею Целей устойчивого развития. Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин. Это символ мира, это символ благополучия.

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею-9

Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Беларуси:
17 деревьев, которые являются хорошим символом того, что каждый из нас может сделать для Земли, для окружающей природы. Это критически важно, чтобы в нашем поколении мы все лично занимались этими проблемами.

Так, если каждый белорус посадит дерево, то в стране ежегодно их количество будет увеличиваться как минимум на 9 миллионов.

«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею-12

# ООН # общество # Марианна Щеткина # Иоанна Казана-Вишневецкий # Фотофакт

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