«Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин». В Минске заложили необычную аллею

Новости Беларуси. Еще зеленее. В Международный день Земли в центре Минска заложили необычную рябиновую аллею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом участники экопроекта намерены внести свой вклад в зеленые легкие столицы и обратить внимание каждого к сохранению окружающей среды. Неслучайно и количество деревьев – их 17. Каждый саженец символизирует одну из Целей устойчивого развития.

К одноименной программе ООН Беларусь не только подключилась, но и активно ее реализует. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете. Примечательно и то, что деревья вместе высаживали представители государства и бизнеса, тем самым подчеркивая важность совместной работы на пути развития городов и сел нашей страны.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Мы все вместе, с нашими международными партнерами, закладываем эту аллею – аллею Целей устойчивого развития. Символизировать 17 Целей устойчивого развития будут 17 рябин. Это символ мира, это символ благополучия.