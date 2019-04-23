Прямой эфир

Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»

23 апреля 2019 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хорошая новость для всех зрителей телеканала СТВ. Наша команда готовит к эфиру большой праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта сейчас упорно готовятся к записи телеверсии. На репетициях тщательно отрабатывают все детали. В двухчасовом проекте известные артисты белорусской эстрады, популярные музыкальные группы исполнят всем знакомые и выдающиеся хиты из военного репертуара. Откроет программу номер шоу-балета.

Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»-1

Агата Мацко, режиссер телевизионного проекта:
Главными, естественно, героями у нас являются наши артисты белорусской эстрады, которые исполняют знаменитые и где-то даже новые авторские произведения. Героями, которые рассказывают о памяти, является наша легенда белорусской драматургии – Алексей Дударев.

Телеверсию праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти» можно будет увидеть в эфире 9 мая.

Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»-4

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В столице завершился отопительный сезон
22 апреля 2019 20:10

В столице завершился отопительный сезон

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против
22 апреля 2019 19:49

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»
22 апреля 2019 19:44

«Безопасный кроссворд». Школьница из Червенского района стала победителем областного конкурса «Дети. Вода. Безопасность»