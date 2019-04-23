Телеканал СТВ готовит к эфиру праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Новости Беларуси. Хорошая новость для всех зрителей телеканала СТВ. Наша команда готовит к эфиру большой праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта сейчас упорно готовятся к записи телеверсии. На репетициях тщательно отрабатывают все детали. В двухчасовом проекте известные артисты белорусской эстрады, популярные музыкальные группы исполнят всем знакомые и выдающиеся хиты из военного репертуара. Откроет программу номер шоу-балета.