В столице завершился отопительный сезон

Новости Беларуси. Отопительный сезон завершился. 22 апреля в Мингорисполкоме приняли решение об отключении теплоподачи всем потребителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среднесуточная температура воздуха в выходные не опускалась ниже 8 градусов. Теплая погода и благоприятный прогноз позволили прекратить подачу тепла в жилые дома, больницы и школы.

Напомним, батареи в офисах и на предприятиях стали холодными еще 9 апреля. В ближайшее время коммунальные службы начнут готовиться к следующему отопительному сезону.