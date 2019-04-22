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В столице завершился отопительный сезон

22 апреля 2019 20:10
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Новости Беларуси. Отопительный сезон завершился. 22 апреля в Мингорисполкоме приняли решение об отключении теплоподачи всем потребителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице завершился отопительный сезон-1

Среднесуточная температура воздуха в выходные не опускалась ниже 8 градусов. Теплая погода и благоприятный прогноз позволили прекратить подачу тепла в жилые дома, больницы и школы.

Напомним, батареи в офисах и на предприятиях стали холодными еще 9 апреля. В ближайшее время коммунальные службы начнут готовиться к следующему отопительному сезону.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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