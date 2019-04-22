В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против

Новости Беларуси. Глоток чистого воздуха или инфраструктура? Жители поселка Опытный Боровлянского сельисполкома вот уже два года не могут найти согласие с местной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Глоток чистого воздуха или инфраструктура? Жители поселка Опытный Боровлянского сельисполкома вот уже два года не могут найти согласие с местной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
«Яблоком раздора» стала лесопарковая территория на улице Жемчужной. В планах вырубить часть зеленой зоны для строительства детского сада и школы. В проблеме разбиралась корреспондент Надежда Янюк.
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