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В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против

22 апреля 2019 19:49
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Новости Беларуси. Глоток чистого воздуха или инфраструктура? Жители поселка Опытный Боровлянского сельисполкома вот уже два года не могут найти согласие с местной властью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против-1

«Яблоком раздора» стала лесопарковая территория на улице Жемчужной. В планах вырубить часть зеленой зоны для строительства детского сада и школы. В проблеме разбиралась корреспондент Надежда Янюк.

Подробнее – в видеоинформации.

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против-4

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против-6

В Боровлянах хотят вырубить часть леса, чтобы построить школу и детский сад. Местные жители против-8

# Детские сады в Минске # общество # Фотофакт

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