Симптомы похожи на острый инфаркт! Врачи рассказали, что такое синдром Такоцубо и как его лечить
Когда сердце разрывается от горя, печали или радости. Синдром Такоцубо, также известный как синдром разбитого сердца, – это состояние, которое поражает организм в момент сильного эмоционального стресса. Его симптомы напоминают сердечный приступ. В моменте человек может испытывать боль в груди, одышку, потливость и головокружение.
Татьяна Брюшкова, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Синдром Такоцубо является редкой формой острых обратимых нарушений сократимости миокарда. С японского переводится как «ловушка для осьминогов». Это кувшин, который имеет узкое горлышко и широкое основание. Именно такую конфигурацию приобретает сердце при данном синдроме.
Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Среди всех пациентов, которые попадают в больницу с подозрением на острый инфаркт миокарда, синдром Такоцубо выявляется у от 1 % до 4 % пациентов. Причем основная масса, 90 % из них – это женщины. Особенно подвержены женщины в периоде менопаузы, постменопаузального периода.
В отличие от сердечного приступа, который вызывается закупоркой артерии, при синдроме Такоцубо артерии остаются чистыми. Основной причиной считается выброс большого количества гормонов стресса, таких как адреналин, который временно оглушает сердце, приводя к его ослаблению.
Сергей Чуприк:
Примером психоэмоциональных факторов могут быть гнев, ссора с близкими, судебный процесс. Необязательно эмоции могут быть негативными. Также синдром Такоцубо иногда развивается, например, при сюрприз-вечеринках, во время дня рождения. Физические факторы – это тяжелая интенсивная физическая нагрузка, особенно у лиц нетренированных. Сильный болевой симптом, например, при почечной или печеночной колике. Тяжелые хронические заболевания эндокринной системы, легких, желудочно-кишечного тракта.
Хорошая новость в том, что синдром Такоцубо обратим. Большинство людей полностью выздоравливают в течение нескольких недель или месяцев. Лечение заболевания направлено на поддержание работы сердца, снятие симптомов и управление стрессом.
Сергей Чуприк:
На фоне перенесенного синдрома Такоцубо примерно через 4-6 недель проходят все симптомы, при исследовании сердца мы не находим никаких последствий. Это важное отличие на фоне других сердечно-сосудистых заболеваний.
Татьяна Брюшкова»:
Благоприятный прогноз. Как правило, у большинства пациентов переносится это острое состояние, но благоприятный исход возможен только при своевременном обращении за медицинской помощью.
Ключевую роль в восстановлении после синдрома Такоцубо играет психологическая поддержка. Пережитый эпизод может оставить глубокий след, вызывая тревогу и страх пережить подобное состояние вновь. Медитация, йога или работа с психологом помогут научиться справляться со стрессом.
Сергей Чуприк:
Лечение синдрома Такоцубо индивидуально. Все зависит от возраста, пола пациента, состояния его сердечно-сосудистой системы. Лечение направлено на исключение осложнений, в частности, наступающей полиорганной недостаточности и длительного болевого синдрома. Лечение может быть симптоматическое, направленное на исключение механизмов развития синдрома Такоцубо.
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