Симптомы похожи на острый инфаркт! Врачи рассказали, что такое синдром Такоцубо и как его лечить

Когда сердце разрывается от горя, печали или радости. Синдром Такоцубо, также известный как синдром разбитого сердца, – это состояние, которое поражает организм в момент сильного эмоционального стресса. Его симптомы напоминают сердечный приступ. В моменте человек может испытывать боль в груди, одышку, потливость и головокружение.

Татьяна Брюшкова, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»: Синдром Такоцубо является редкой формой острых обратимых нарушений сократимости миокарда. С японского переводится как «ловушка для осьминогов». Это кувшин, который имеет узкое горлышко и широкое основание. Именно такую конфигурацию приобретает сердце при данном синдроме.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Среди всех пациентов, которые попадают в больницу с подозрением на острый инфаркт миокарда, синдром Такоцубо выявляется у от 1 % до 4 % пациентов. Причем основная масса, 90 % из них – это женщины. Особенно подвержены женщины в периоде менопаузы, постменопаузального периода.

В отличие от сердечного приступа, который вызывается закупоркой артерии, при синдроме Такоцубо артерии остаются чистыми. Основной причиной считается выброс большого количества гормонов стресса, таких как адреналин, который временно оглушает сердце, приводя к его ослаблению.

Сергей Чуприк:

Примером психоэмоциональных факторов могут быть гнев, ссора с близкими, судебный процесс. Необязательно эмоции могут быть негативными. Также синдром Такоцубо иногда развивается, например, при сюрприз-вечеринках, во время дня рождения. Физические факторы – это тяжелая интенсивная физическая нагрузка, особенно у лиц нетренированных. Сильный болевой симптом, например, при почечной или печеночной колике. Тяжелые хронические заболевания эндокринной системы, легких, желудочно-кишечного тракта.