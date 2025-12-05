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Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске

05 декабря 2025 14:43
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Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Декабрь на календаре, а это значит, самое время задуматься о рождественских подарках. Какие в топе у минчан, сейчас узнаем.

Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-3

Самое заветное желание если исполнится, это будет классно.

Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-5

Сейчас у нас будет «Тайна Санта» на работе, будем распределять подарки, дарить, угадывать и все остальное.

Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-7

Дочке я подарил уже набор адвентовый. Жене хочу подарить что-нибудь из техники, что она хочет.

Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-9

Если не знаешь, что подарить девушке, то всегда дари…

Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске-11

Колечко!

Подробнее смотрите в видео.

# Опрос # Новый год # Вероника Макаревич

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