Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске

Вероника Макаревич, корреспондент:
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Декабрь на календаре, а это значит, самое время задуматься о рождественских подарках. Какие в топе у минчан, сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Декабрь на календаре, а это значит, самое время задуматься о рождественских подарках. Какие в топе у минчан, сейчас узнаем.
Самое заветное желание если исполнится, это будет классно.
Сейчас у нас будет «Тайна Санта» на работе, будем распределять подарки, дарить, угадывать и все остальное.
Дочке я подарил уже набор адвентовый. Жене хочу подарить что-нибудь из техники, что она хочет.
Если не знаешь, что подарить девушке, то всегда дари…
Колечко!
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