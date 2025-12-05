Какой подарок на Новый год – самый лучший? Спросили у прохожих в Минске

Вероника Макаревич, корреспондент:

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Декабрь на календаре, а это значит, самое время задуматься о рождественских подарках. Какие в топе у минчан, сейчас узнаем.

Самое заветное желание если исполнится, это будет классно.

Сейчас у нас будет «Тайна Санта» на работе, будем распределять подарки, дарить, угадывать и все остальное.

Дочке я подарил уже набор адвентовый. Жене хочу подарить что-нибудь из техники, что она хочет.

Если не знаешь, что подарить девушке, то всегда дари…