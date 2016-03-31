«Я переживаю за здоровье своего ребёнка»: кто виноват в плесени на стенах и как с ней бороться

Разница между ребенком и взрослым человеком заключается в том, что ребенок ищет счастья, а взрослый избегает несчастий. Героине этого сюжета приходится решать уже сегодня проблему, которая однажды может привести к серьезным последствиям.

Самые коварные враги незаметны.

Татьяна Сабалевская:

Не помогает ничего, и оно растёт всё больше и больше.

Это чудовищное существо жило еще при динозаврах. В средние века оно провоцировало бубонную чуму, которая выкосила половину Европы. Теперь оно добралось и до нас.

Инесса Гончарова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси:

Когда человек вдыхает, это становится проблемой. Уже сейчас это более и более актуально.

Завораживающе красивые под микроскопом и отвратительные в быту, они образуют колонии, чтобы уничтожить всё вокруг. Для них пищевых пристрастий. В ход идут штукатурка, дубовые доски, фрукты, не брезгуют они даже человеческими органами. И это нормально, это природа. П – значит «плесень».

Галина Сабалевская:

Ну, конечно, это страшно. Это астма может быть и все остальное.

Татьяна Сабалевская:

Ситуация у нас усугубилась. Я переживаю за здоровье своего ребёнка

Минчанка Татьяна Сабалевская живёт вместе с мамой и дочкой. Но это только на первый взгляд. На самом деле женщины трёх поколений делят пространство дома с миллиардами живых существ: небольшую квартиру атакуют пушистые колонии спор плесени.

Татьяна Сабалевская:

Вот это наша детская комната, в которой и существует наша проблема с нашим красивым углом. В такой комнате спит наш ребёнок.

У восточных славян самым почётным местом в избе считался «красный угол». Антипод намоленного места, угол чёрный - от плесени, уже второй год отравляет жизнь семьи Сабалевских. Шестиклассница Диана, к примеру, делит 10-метровую комнату с микроскопическими грибами. В последнее время, девочка стала часто болеть и не в последнюю очередь, как уверена ее мама, из-за черной плесени.

Диана Самошина:

Горло мне начало болеть очень сильно. У меня либо гланды болят, либо ангина очень сильная, и часто болит голова. Ходили к врачу. Мы говорим, что у нас есть плесень, и они говорят, что это, может быть, всё из-за плесени происходит, и они нам выписывают очень много лекарств, и я их принимаю.

Как выяснилось, причиной злосчастной сырости в квартире стала разгерметизация: панели тридцатидвухлетнего дома буквально трещат по швам. Чтобы искоренить колонии плесени в комнатах, взволнованные мать и бабушка Дианы, предсказуемо, обратились за помощью в ЖЭС №95, где, предсказуемо, им ответили, что скоро зашпатлюют разгерметизированные швы. Но спрятать проблему не значит её решить.

Татьяна Сабалевская:

ЖЭС письменно дал нам ответ, что во втором квартале 2016 года они замажут стыки и устранят нам герметизацию стыков. Самой плесенью ЖЭС отказался заниматься, они этой плесенью не занимаются.

Галина Сабалевская:

Ну, они тоже, наверное, стараются, но где за всем уследишь. Ну, вот поставили нас на очередь. Сказали, в 2017. Ну, они опять сейчас промажут стены какой-то там ерундой, и опять зимой будет влага, и опять то же самое будет.

Плесень никто не ждёт, но иногда она появляются. Это происходит по двум причинам: при нарушении правил пользования жилым помещением или в случае некачественной постройки самим подрядчиком. Даже установка стеклопакетов или сушка белья может нарушить вентиляцию в квартире и спровоцировать злосчастную сырость. Если проблема возникла, первым делом следует обратиться в ЖЭС.

Марина Авсянникова, адвокат:

В законодательстве, не смотря на то, что существует мнение, что в течение месяца должно быть это устранено. На самом деле этот месячный срок установлен именно для нарушения по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. А нарушение конструктивных элементов дома к ЖКУ не относится.

Если в доме появились нежелательные квартиранты, первым делом необходимо обратиться в коммунальные службы, чтобы составить претензионный акт. После этого либо принимаются меры по устранению плесени, либо выносится мотивированный отказ. В этом случае жилец имеет право добиться ремонта через суд, если независимая экспертиза установит вину коммунальщиков в появлении плесени на стенах. И тогда ЖЭС обязан устранить все недостатки в течение месяца.

Марина Авсянникова, адвокат:

Если жильцы понимают, что не дождутся установленный график ремонта на год вперёд, и они понимают, что им жить и дышать этой плесенью не хочется, здесь остаётся единственный выход – это привлекать самостоятельно специалистов, чтобы устранить эти недостатки. Но винить ЖЭС в таких неудобствах я бы не рискнула сразу.

В питательной среде плесень разрастается колониями в десятки миллионов спор на каждый квадратный сантиметр. Токсины, микроскопических грибов провоцируют аллергию, туберкулёз и даже онкологические заболевания. Опасные грибы любят влажность и перепады температур, поэтому и появляются обычно в ванной, на стенах возле окон и даже на одежде. Кстати, обойный клей – одно из любимых лакомств для плесени. Единственный выход в случае поражения стен – без сожаления удалить обои и штукатурку.

Инесса Гончарова, канд. биологических наук, ведущий научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси:

Только потом, на чистую, можно обрабатывать теми растворами, которые специально продаются в магазинах. Причём, стараться покупать растворы не дешёвые. Мы проверяли дешёвые растворы, они не убивают плесень, а могут даже её стимулировать.

Учёным известно более ста тысяч видов плесневых грибов. Некоторые из них селятся на и внутри зданий, другие – питаются продуктами, третьи, благородные виды, сами становятся едой, наиболее же опасные, возможно, прямо сейчас растут и размножаются внутри вашего организма. В лабораторил белка Института микробиологии НАН выращивают и изучают аспергиллы – род агрессивных плесневых грибов. Именно такие могут пробраться в дом каждого из нас.

Алина Арашкова, научный сотрудник лаборатории белка Института микробиологии НАН Беларуси:

Данные грибы, помимо того, что они вызывают сильнейшие аллергические реакции (респираторные аллергозы), они также могут вызывать глубокие микозы, чем опасны для постоперационных больных, для тех, кто перенёс трансплантацию органов, и ВИЧ-инфицированных пациентов.

Чтобы не ждать года, а то и два, семье Соболевских необходимо обратиться в экспертную организацию, которая установит, кто виновен в появлении плесени. Жильцы или коммунальщики. Если последние, то у них есть на устранение ровно один месяц. Финансовые и прочие организационные проблемы жильцов волновать не должны. Это подтвердит любой суд.

Может быть, действительно пора принять радикальные шаги? Только на горячую линию нашего телеканала еженедельно поступает несколько жалоб на плесень в квартирах. Да, возможно, это не столько вина коммунальщиков, сколько их беда. Однако денежные и прочие трудности коммунальных служб являются проблемами не граждан.

Они в большинстве своем исправно и своевременно оплачивают коммунальные услуги. Чиновники получают зарплату именно за полную ответственность. А за судом дело не станет.