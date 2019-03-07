Сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси до конца рабочей недели. 7 и 8 марта в стране прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси до конца рабочей недели. 7 и 8 марта в стране прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели рекомендуют проявлять повышенную осторожность – есть риск потенциальных угроз: падения веток, разрыва линий электропередач и обрушений кровли зданий. Однако всем ветрам назло в Беларуси значительно потеплеет. В некоторых районах страны температура воздуха поднимется до +15ºС.