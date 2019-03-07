Синоптики рассказали, какая погода ожидает белорусов 8 марта

Новости Беларуси. Метеорологи рассказали, какой будет погода в Беларуси 8 марта.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу во многих районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, а утром и днём на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха упадёт до +2… +8°С, днём поднимется до +7… +13°С, а по юго-востоку – до +14… +15°С.

Напомним, что синоптики продлили в Беларуси оранжевый уровень опасности на 7 и 8 марта.