В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости

Новости Беларуси. За книгой и кофе. В Беларуси появится современная сеть книжных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу возьмут опыт европейских городов, на улицах которых уже установлены сотни небольших и уютных павильонов. Зайдя в такой, покупатель может взять товары первой необходимости, сделать перерыв за чашкой кофе и ознакомиться с новинками литературы. О необходимости следовать тенденциям заявили в Министерстве информации. Наша делегация только вернулась из Латвии, где впервые принимала участие в международной книжной ярмарке.