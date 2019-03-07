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В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости

07 марта 2019 06:54
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Новости Беларуси. За книгой и кофе. В Беларуси появится современная сеть книжных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу возьмут опыт европейских городов, на улицах которых уже установлены сотни небольших и уютных павильонов. Зайдя в такой, покупатель может взять товары первой необходимости, сделать перерыв за чашкой кофе и ознакомиться с новинками литературы. О необходимости следовать тенденциям заявили в Министерстве информации. Наша делегация только вернулась из Латвии, где впервые принимала участие в международной книжной ярмарке.

В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости-1

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Рынки сбыта сегодня должны быть расширены по условиям достаточно жесткой конкуренции, достаточно жестким экономическим условиям, как на российском рынке, так и на европейском.

В Беларуси появится сеть книжных магазинов с кофе и товарами первой необходимости-4

Стенды с белорусскими изданиями ежегодно появляются примерно на 10 международных книжных ярмарках. Участие в них позволяет презентовать страну, искать новых партнеров для экономического сотрудничества и свежие идеи для воплощения в жизнь.

# Книги # общество # Игорь Бузовский # Фотофакт

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