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Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»

07 марта 2019 06:52
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Новости Беларуси. Современные женщины все чаще заявляют о себе как о ярких политиках, в бизнес среде и медиа-пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»-1

В Беларуси стремительно растет их число среди тех, кто получил субсидии на открытие своего дела. 6 марта в Минске женщины, ставшие успешными и известными в обществе, поделились своими секретами счастливой жизни.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»-4

Мирват Абу Шакер, член международного клуба жен послов и иностранных представителей в Беларуси:
Конечно, семья. Всегда в первую очередь семья, дети, а потом карьера. Потому что с помощью семьи мы поднимаемся, реализуемся и развиваемся.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»-7

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси:
В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам. Молодые мамы могут оставаться с детьми дома на три года. Это долго и это хорошо. И все мамы мечтают о том, чтобы иметь столько времени с ребенком в этом особенно важном и приятном моменте нашей жизни.

Иоанна Казана-Вишневецкий: «В Беларуси очень хорошая поддержка для молодых мам»-10

К слову, в Беларуси проживает 5 миллионов 100 тысяч женщин. Большинство из них горожанки, и лишь каждая пятая живет в деревне.

# Государственная социальная политика # общество # Мирват Абу Шакер # Иоанна Казана-Вишневецкий # Фотофакт

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