Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории – сильный ветер с порывами свыше 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова стихия будет ослабевать. Анастасия Ярощик-Корниенко сверила прогнозы синоптиков. В выходные в Европу со стороны Северной Америки ворвался шторм. В Германии его назвали «Сабиной», в Великобритании – «Сиарой», в честь шотландских горцев. Кстати, в 2020 году циклоны получают женские имена, а антициклоны – мужские.

Этот вихрь уже отмечен как один из самых крупных в истории метеонаблюдения. «Сиара» сначала взяла курс на Великобританию, затем свернула в сторону Бельгии, Нидерландов, Германии, Швеции и Норвегии.

Британская королева Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы. Не работают парки. Во Франции закрыта для посещения Эйфелева башня. В аэропортах отменены сотни рейсов. Города утопают в проливных дождях.

Непогода как спички ломает деревья. Пострадало железнодорожное и автосообщение. Более 20 тысяч домов остались без электричества. Большегрузы улетают с автотрасс как игрушечные.

Известно и о человеческих жертвах. На горнолыжном курорте в Польше ветер сорвал крышу проката лыж. Два человека погибли. Волны с многоэтажку захватывают пляжи. В некоторых местах шторм разогнался до 170 километров в час.

Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:

Центр циклона сформировался над Атлантикой. Утром понедельника был возле побережья Норвегии, сейчас центр располагается практически над севером Скандинавского полуострова.

Оптимисты в непогоде пытаются найти плюсы. Одни, что называется, ловят экстремальную волну, вторые и вовсе ставят рекорды. Самолет Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон менее чем за 5 часов (на 70 минут быстрее обычного рейса). Разогнаться свыше 1 300 километров в час лайнеру помог сильный ветер.

Штормовой нрав «Сиары» уже почувствовали в Беларуси. В некоторых местах порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Еще с утра на этом месте была остановка. Всего за 30 секунд сильный ветер вырвал с корнем металлическую конструкцию.

Ирина только отошла от остановки, как вдруг металлическая конструкция взлетела вверх как шарик. По чистой случайности в радиусе ее приземления никого не оказалось.

Остановка немного шаталась, а потом поднялась на одну сторону и ее выбросило. Полетели стекла, но людей не задело, слава богу.

По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Беларусь, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма. Но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова стихия будет ослабевать. Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода» В режиме ожидания находятся экстренные службы и энергосистема страны.

Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:

В основной сети и в распределительных электрических сетях не наблюдаются массовые отключения. Это связано с тем, что заблаговременно были проведены все мероприятия для повышения устойчивости работы сетей. Все появляющиеся минимальные отключения устраняются сразу же оперативными бригадами в минимальные сроки.