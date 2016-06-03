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Погода в Минске: до середины июня ожидается прохладная, сухая погода

03 июня 2016 17:10
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Новости Беларуси. Холодная вода была настоящим спасением от жары почти всю минувшую неделю. В предстоящие выходные  на смену летнему зною придёт приятная прохлада. Ветрено, но сухо будет вплоть до середины июня. Подробнее о планах небесной канцелярии – главный специалист по метеопрогнозам - Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
Лето в столице началось с такой жаркой погоды. Но уже в первые выходные погода начнет постепенно меняться. Южные ветра у нас поменяются на северные, в нашу столицу будет поступать такая более свежая погода. В начале следующей недели температура воздуха еще понизится. В дневные часы она будет составлять +14+16 градусов. Такая погода сохранится до середины месяца. Дождей будет мало.

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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