Погода в Минске: до середины июня ожидается прохладная, сухая погода

Новости Беларуси. Холодная вода была настоящим спасением от жары почти всю минувшую неделю. В предстоящие выходные на смену летнему зною придёт приятная прохлада. Ветрено, но сухо будет вплоть до середины июня. Подробнее о планах небесной канцелярии – главный специалист по метеопрогнозам - Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Лето в столице началось с такой жаркой погоды. Но уже в первые выходные погода начнет постепенно меняться. Южные ветра у нас поменяются на северные, в нашу столицу будет поступать такая более свежая погода. В начале следующей недели температура воздуха еще понизится. В дневные часы она будет составлять +14+16 градусов. Такая погода сохранится до середины месяца. Дождей будет мало.