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В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

10 февраля 2020 17:53
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Новости Беларуси. На дорогах гололедица. ГАИ призывает быть предельно внимательными и пешеходов, и водителей. Обстановка меняется со скоростью штормового ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности-1

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Буквально за несколько минут может появиться обледенение проезжей части дороги, где-то может быть заснеженность. Поэтому водители в таких условиях прежде всего не должны делать каких-то резких движений. Скорость должна быть именно безопасная, а не максимально разрешенная на каком-то участке дороги. Ну и, конечно же, нужно стараться не совершать резких маневров. Если водителю необходимо проехать пешеходный переход, заблаговременно снизить скорость и быть готовым к тому, что тормозной путь может увеличиться в несколько раз.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности-4

# ГАИ # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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