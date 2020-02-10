В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Буквально за несколько минут может появиться обледенение проезжей части дороги, где-то может быть заснеженность. Поэтому водители в таких условиях прежде всего не должны делать каких-то резких движений. Скорость должна быть именно безопасная, а не максимально разрешенная на каком-то участке дороги. Ну и, конечно же, нужно стараться не совершать резких маневров. Если водителю необходимо проехать пешеходный переход, заблаговременно снизить скорость и быть готовым к тому, что тормозной путь может увеличиться в несколько раз.