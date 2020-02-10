Прямой эфир

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

10 февраля 2020 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались корреспонденты СТВ.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь -1

Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль.

Максим Духленков, мастер по уходу и реставрации обуви:
Сильно давить нет смысла, потому что если на замше очень хороший ворс, он поднимется. Там буквально несколько движений, и будет видно.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь -4

Роль крема играет спрей. Он бывает цветной. Если вы не уверены в цвете вашей обуви, возьмите бесцветный.

Максим Духленков:
Один раз обработать замшевую обувь – это неправильно, этого мало. У замши есть эффект накопления, и поэтому я рекомендую использовать пропитки без содержания силикона. И наносить желательно 3-4 слоя.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь -7

Чтобы ваша обувь сохранила свой внешний вид надолго, старайтесь ухаживать за ней ежедневно. Если вы будете правильно чистить обувь, она будет не только выглядеть замечательно, но и дольше вам прослужит.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь -10

# Полезные советы # общество # Максим Духленков

Другие новости рубрики

Все новости
Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»
10 февраля 2020 13:49

Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»

Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать
10 февраля 2020 13:44

Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать

«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают
10 февраля 2020 12:54

«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают