«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались корреспонденты СТВ.

Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль. Максим Духленков, мастер по уходу и реставрации обуви:

Сильно давить нет смысла, потому что если на замше очень хороший ворс, он поднимется. Там буквально несколько движений, и будет видно.

Роль крема играет спрей. Он бывает цветной. Если вы не уверены в цвете вашей обуви, возьмите бесцветный. Максим Духленков:

Один раз обработать замшевую обувь – это неправильно, этого мало. У замши есть эффект накопления, и поэтому я рекомендую использовать пропитки без содержания силикона. И наносить желательно 3-4 слоя.