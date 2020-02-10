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Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске

10 февраля 2020 15:02
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Новости Беларуси. 10 февраля Министерство информации подвело итоги медиагода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске-1

В разговоре помимо работников медийной сферы и издателей участвовали представители Администрации Президента и профильный вице-премьер. Разбор полетов и рейтингов длился несколько часов. Зачастую на нашем информационном поле играют СМИ других государств.

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске-4

Поэтому ближайшая задача – увеличить долю национального контента до 30 %. А улучшить сам информационный продукт могут только профессионалы. Но зачастую работают и управляют СМИ, особенно региональными, специалисты из других областей. Дефицит и в авторских проектах. Острый вопрос – присутствие отечественных телеканалов и газет в интернете.

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Калі гаварыць пра медыйную сферу, то, канешне, яна ў значнай ступені звязана з развіццем інфармацыі ў сацыяльных сетках. Сацыяльныя сеткі, медыя якія працуюць нават не зарэгістравана, але фарміруюць павестку дня, грамадскую думку. Гэта, безумоўна, асноўныя клопаты, турботы Міністэрства інфармацыі, усіх, хто звязаны з медыйнай сферай. 

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске-10

Большое внимание на коллегии уделили региональной прессе. Зачастую, образно говоря, даже в верстку газет вмешиваются учредители – чиновники, а сами журналисты работают по старинке. В итоге на региональном информационном поле преобладают сплетни, а не официальные источники. А ведь у «районок» задача становиться мультиинформационными источниками. Положительные примеры: «Бабруйскае жыцце», газеты из Ляхович и Каменца. Лучшие журналисты 10 февраля были отмечены грамотами Мининформа. Среди них наша коллега – Анастасия Макеева.

Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске-13

# Государственная информационная политика # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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