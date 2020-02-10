Увеличить отечественный контент, присутствие в интернете. Итоговая коллегия Мининформа прошла в Минске

Новости Беларуси. 10 февраля Министерство информации подвело итоги медиагода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разговоре помимо работников медийной сферы и издателей участвовали представители Администрации Президента и профильный вице-премьер. Разбор полетов и рейтингов длился несколько часов. Зачастую на нашем информационном поле играют СМИ других государств.

Поэтому ближайшая задача – увеличить долю национального контента до 30 %. А улучшить сам информационный продукт могут только профессионалы. Но зачастую работают и управляют СМИ, особенно региональными, специалисты из других областей. Дефицит и в авторских проектах. Острый вопрос – присутствие отечественных телеканалов и газет в интернете.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Калі гаварыць пра медыйную сферу, то, канешне, яна ў значнай ступені звязана з развіццем інфармацыі ў сацыяльных сетках. Сацыяльныя сеткі, медыя якія працуюць нават не зарэгістравана, але фарміруюць павестку дня, грамадскую думку. Гэта, безумоўна, асноўныя клопаты, турботы Міністэрства інфармацыі, усіх, хто звязаны з медыйнай сферай.