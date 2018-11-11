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Сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября

11 ноября 2018 14:27
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Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 ноября в Беларуси.  

Как сообщает Белгидромет, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями, ночью и утром слабый туман. Вероятность осадков по стране составляет 5-10%, только в Могилёвской области ожидаются дождь и мокрый снег (вероятность 60-70%).  

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в среднем порывы будут около 14 м/с, на северо-восточных территориях могут дойти до 17 м/с.  

Ночью температура воздуха будет колебаться от -1… +1°C на восточной половине Беларуси до +2… +5°C на западной. Днём на восточных территориях потеплеет до +1… +3°C, на западе республики столбик термометра поднимется до +8… +10°C.  

В Минске ночью ожидается 0… +2°C, днём – от +2°C до +4°C.  

# Погода в Беларуси # общество

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