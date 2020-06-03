Какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет? «Самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики. Он был прорывным»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если оглянуться на несколько лет назад, то я бы отметила три блока законодательства, которое достаточно динамично развивалось и показало свою востребованность. Первое – это правоотношения, которые были связаны с развитием экономики на уровне указов, декретов Президента. Первое, что приходит на ум, самое важное – это декрет о развитии цифровой экономики.

Известный декрет №8, который фактически общепризнанно и сегодня, поскольку он востребован и требует дальнейшего развития в законодательстве, он был прорывным. Поскольку эта сфера, как показывает жизнь, на сегодняшний день она определяющая и достаточно важная для нашего государства. Поэтому этот декрет – одна из таких очень важных страниц в развитии законодательства. И я думаю, что она получит своё дальнейшее максимальное развитие.

Следующий блок законодательства, который претерпел достаточно прогрессивные изменения, я бы связала с кодификацией. Ведь это новый Налоговый кодекс был принят. Достаточно значительные изменения были внесены в процессуальное законодательство в связи с таким важным событием – это объединение судебной системы. Выделение службы принудительного исполнения в отдельную сферу. Поэтому вопросы, связанные также с уголовным законодательством, с Кодексом об административных правонарушениях, который корректировался. И вот сейчас – его завершающий этап. Декриминализация опредлённых составов – и уголовных преступлений, и административных правонарушений. Они, как раз-таки, получили своё развитие в течение этих лет. Третий блок я бы связала с законодательством в социальной сфере. Это известные законопроекты, которые касались и сферы регулирования жилищно-коммунальных услуг, котоыре вызывают очень много вопросов. То, что касается определения помощи семьям, воспитывающим детей – о пособиях. Что касается здравоохранения, что касается пенсионного обеспечения. То есть очень разный, такой многокомплексный пласт законопроектов, и они на сегодняшний день показывают, что это законодательство динамично почему? Потому что жизнь такова, и мы должны реагировать даже где-то на упреждение в этом развитии.