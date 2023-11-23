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Сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки в Минске, на многих участках дорог произошли ДТП

23 ноября 2023 14:54
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Продолжительный снегопад осложнил дорожную обстановку в центральной части страны. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки в Минске, на многих участках дорог произошли ДТП-1

В Минске и столичной области введен спецплан «Погода». ГАИ несет службу в усиленном режиме, контролируя уборку магистралей и сопровождая колонны снегоуборочной техники. Это настоящее зимнее испытание для коммунальных служб, несмотря на то, что на календаре все еще осень.

Сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки в Минске, на многих участках дорог произошли ДТП-4

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:
Как только прошлая зима закончилась, сразу начали готовиться к этому сезону. Запасы реагентов у нас заготовлены, необходимое количество, также шанцевый инструмент. Поэтому непогоду встречаем.

Сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки в Минске, на многих участках дорог произошли ДТП-7

Пока атмосферными процессами управляют активные фронтальные разделы от циклона с центром над Скандинавией, Минск из-за снегопада встал в 10-балльных пробках. На многих участках дорог ситуацию усугубляли произошедшие ДТП.

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Лебедь # Фотофакт

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