Сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки в Минске, на многих участках дорог произошли ДТП

Продолжительный снегопад осложнил дорожную обстановку в центральной части страны. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и столичной области введен спецплан «Погода». ГАИ несет службу в усиленном режиме, контролируя уборку магистралей и сопровождая колонны снегоуборочной техники. Это настоящее зимнее испытание для коммунальных служб, несмотря на то, что на календаре все еще осень.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:

Как только прошлая зима закончилась, сразу начали готовиться к этому сезону. Запасы реагентов у нас заготовлены, необходимое количество, также шанцевый инструмент. Поэтому непогоду встречаем.