«Дома сдаются с полной отделкой». Почему стоит рассмотреть жильё в городах-спутниках?

Их будущее расписано вплоть до 2035 года, с учетом современных тенденций, критериев и потребностей. Насколько востребованы города-спутники и почему все больше белорусов предпочитают небольшие населенные пункты? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Для стремительно застраивающегося Минска еще в 2010 году придумали альтернативу – освоение горожанами крупных жилых районов в городах-спутниках. Обеспечить комфортными условиями для жизни, создать необходимую инфраструктуру. При этом не ограничиваться только минимальным пакетом социальных объектов.

Всего у Минска шесть городов-спутников: Фаниполь, Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск и Смолевичи. У каждого населенного пункта свой потенциал и конкурентные преимущества.