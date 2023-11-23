«Дома сдаются с полной отделкой». Почему стоит рассмотреть жильё в городах-спутниках?
Их будущее расписано вплоть до 2035 года, с учетом современных тенденций, критериев и потребностей. Насколько востребованы города-спутники и почему все больше белорусов предпочитают небольшие населенные пункты? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Для стремительно застраивающегося Минска еще в 2010 году придумали альтернативу – освоение горожанами крупных жилых районов в городах-спутниках. Обеспечить комфортными условиями для жизни, создать необходимую инфраструктуру. При этом не ограничиваться только минимальным пакетом социальных объектов.
Всего у Минска шесть городов-спутников: Фаниполь, Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск и Смолевичи. У каждого населенного пункта свой потенциал и конкурентные преимущества.
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Первым официальным городом-спутником Минска стали Смолевичи. Основное строительство идет в новом микрорайоне Северо-Запад. Он рассчитан на 3,5 тысячи квартир. В порядке эксперимента территорию разделили на два квартала. Застройку одного ведет область, второй осваивает Мингорисполком.
Андрей Бартось, директор Управления капитального строительства Смолевичского района:
Дома сдаются с полной отделкой, гражданам не надо будет заниматься обустройством, искать организации, которые сделают отделочные работы. Здесь вопрос стоит только в мебели и необходимых для жизни атрибутах. Полностью развита социальная инфраструктура, уложены все инженерные сети. Дома сдаются с полным озеленением. Принцип застройки данного микрорайона – дворы без машин. Все остальное максимально вынесено за границы данных участков, но в шаговой доступности 200-300 метров. Обустроены гостевые стоянки более чем на 2,5 тысячи машиномест. Каждый жилой дом имеет свою территорию, детские площадки, площадки для тихого отдыха.
Подробности в видео.