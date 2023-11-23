В Брагине отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации

80 лет назад Красная армия освободила от немецко-фашистской оккупации Брагинский район. В боях за эти территории свои жизни отдали более 3,5 тысячи солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших почтили минутой молчания – траурный митинг состоялся у братской могилы, где покоятся 400 красноармейцев. Среди них – Герои Советского Союза Павел Мамкин и Николай Махов, именами которых названы улицы городского поселка. Также в Брагине открыли мемориальную доску памяти жертв геноцида. По имеющимся данным, за время оккупации были расстреляны, сожжены и повешены около 10 тысяч мирных жителей района.

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:

Участвовало много войск, где и танковые войска, даже улица есть у нас в честь Челидзе, который тоже участвовал в освобождении Брагина, помогал вытолкнуть немецкие войска с территории Брагина.