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В Брагине отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации

23 ноября 2023 14:46
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80 лет назад Красная армия освободила от немецко-фашистской оккупации Брагинский район. В боях за эти территории свои жизни отдали более 3,5 тысячи солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брагине отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации-1

Память погибших почтили минутой молчания – траурный митинг состоялся у братской могилы, где покоятся 400 красноармейцев. Среди них – Герои Советского Союза Павел Мамкин и Николай Махов, именами которых названы улицы городского поселка. Также в Брагине открыли мемориальную доску памяти жертв геноцида. По имеющимся данным, за время оккупации были расстреляны, сожжены и повешены около 10 тысяч мирных жителей района.

В Брагине отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации-4

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:
Участвовало много войск, где и танковые войска, даже улица есть у нас в честь Челидзе, который тоже участвовал в освобождении Брагина, помогал вытолкнуть немецкие войска с территории Брагина.

В Брагине отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации-7

Напомним, победное шествие красноармейцев по белорусской земле началось с поселка Комарин, после успешного форсирования Днепра. Чтобы дойти до Брагина, бойцам понадобилось два месяца.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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