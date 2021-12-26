Прямой эфир

На границе Беларуси и ЕС больше нет километровых очередей. Ситуация изменилась за сутки

26 декабря 2021 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах на границе. За последние сутки обстановка кардинально изменилась. На выезде из Беларуси в страны Европейского союза больше нет скопления грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Беларуси и ЕС больше нет километровых очередей. Ситуация изменилась за сутки-1

Небольшие очереди наблюдаются только на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, самый загруженный в эти минуты «Каменный Лог». Там стоят 70 автомобилей. Чуть более 50 – в «Беняконях». В пунктах пропуска с сопредельными Польшей и Латвией очереди отсутствуют.

На границе Беларуси и ЕС больше нет километровых очередей. Ситуация изменилась за сутки-4

Еще пару дней назад в колоннах застрявших на границе фур стояли несколько тысяч машин. По данным пограничного ведомства, к таким очередям привело перераспределение потоков и сокращение количества работающих европейских погранпереходов.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Талай об однополых родителях: «Это всё может сделать такой удар, от которого дитё не оправится всю жизнь»
25 декабря 2021 18:27

Алексей Талай об однополых родителях: «Это всё может сделать такой удар, от которого дитё не оправится всю жизнь»

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?
25 декабря 2021 18:15

Можно потанцевать под живую музыку и подкрепиться на ярмарке. Где в Минске начались предновогодние гулянья?

«Металлург» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею
25 декабря 2021 18:01

«Металлург» обыграл «Брест» в матче чемпионата Беларуси по хоккею