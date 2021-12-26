На границе Беларуси и ЕС больше нет километровых очередей. Ситуация изменилась за сутки

Новости Беларуси. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах на границе. За последние сутки обстановка кардинально изменилась. На выезде из Беларуси в страны Европейского союза больше нет скопления грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшие очереди наблюдаются только на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, самый загруженный в эти минуты «Каменный Лог». Там стоят 70 автомобилей. Чуть более 50 – в «Беняконях». В пунктах пропуска с сопредельными Польшей и Латвией очереди отсутствуют.