На границе Беларуси и ЕС больше нет километровых очередей. Ситуация изменилась за сутки
Новости Беларуси. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах на границе. За последние сутки обстановка кардинально изменилась. На выезде из Беларуси в страны Европейского союза больше нет скопления грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшие очереди наблюдаются только на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, самый загруженный в эти минуты «Каменный Лог». Там стоят 70 автомобилей. Чуть более 50 – в «Беняконях». В пунктах пропуска с сопредельными Польшей и Латвией очереди отсутствуют.
Еще пару дней назад в колоннах застрявших на границе фур стояли несколько тысяч машин. По данным пограничного ведомства, к таким очередям привело перераспределение потоков и сокращение количества работающих европейских погранпереходов.