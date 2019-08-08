«Объединение турзон увеличит количество посещений». В Беларуси расширены зона и продолжительность безвиза

Новости Беларуси. Накануне Президент подписал указ, который увеличил число районов на западном направлении, где распространяется «безвиз» для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь открыты для зарубежных гостей Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы. Они стали объединяющим мостом между Брестом и Гродно, где и до этого были упрощены визовые процедуры.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Хотелось бы отметить, что указ объединяет две действующие туристические зоны. По предыдущему указу № 462 на территории безвизового посещения в Гродненской и Брестских областях за этот период въехало порядка 200 тысяч иностранных туристов. Мы считаем, что объединение турзон увеличит количество посещений. Мы больше всего надеемся на увеличение количества дней пребывания в Республике Беларусь.