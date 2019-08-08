Бесплатно сходить в кино, музей и на экскурсию. Чем занять ребёнка в августе в Минске?
В Минске проходит акция «Лето – пора активная».
Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома – Елена Герасименко.
На кого рассчитана акция и как туда попасть?
Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Эта акция рассчитана для тех детей, которых родители не в состоянии куда-то занять, это в основном 12, 13, 14 лет, подростковый возраст. Дети, которые уже побыли в лагере, отдохнули, может быть, с родителями на море, но большинство попадают те дети, которые, к сожалению, проводят в городе все лето. До этого была у нас акция «Дети столицы», ее проводили волонтеры БГПУ, а теперь когда закончилась та акция, началась вот эта акция для детей. В основном, приходят все дети, кому интересно посетить различные социокультурные объекты столицы.
К кому можно обратиться, чтобы ребенок смог поучаствовать в этой акции?
Елена Герасименко:
Можно обратиться и в администрацию своего района в комиссию по делам несовершеннолетних, знает и инспекция по делам несовершеннолетних: куда дети пойдут, в какой день и где место сбора. Могут обратиться и в свою школу к социальным педагогам, психологам – все эти службы работают в летний период и, конечно, в управление образования.
Как правило, больше 20 желающих в районе не находится. В каждом районе свой график, свои мероприятия. Педагоги ведут на те мероприятия, которые заранее запланированы.
Какие проводятся мероприятия?
Елена Герасименко:
Мероприятия и развлекательные, и познавательные. Каждый день акции проходит под каким-то девизом. Понедельник – это День кино. Ребята имеют возможность посещать все кинотеатры Минска бесплатно. Вторник – это День спорта. Среда – День экскурсий, День профориентации. Ребята попадают на экскурсии на «Коммунарку», «Слодыч» и хлебозаводы. Четверг – День музеев, и пятница – День парков. В зависимости от какого района, кто-то куда-то сегодня идет. Обязательно все дети посещают Ботанический сад и Лошицкий парк с музеем.
Очень здесь любят «Дримленд». Мы каждый год обращаемся, хотя это, действительно, наверное, экономически невыгодно всем предприятиям, но нам никто не отказывает. И мы очень благодарны всем нашим предприятиям, которые нас любезно соглашаются принять! Интересно, конечно, детям покататься на коньках в летний период. Бывают, что нас принимают и спортивные школы, но и активно принимают нас СДЮШОР, сейчас теннис, волейбол, футбол. В День спорта дети посещают и эти спортивные учреждения.
Есть ли особо интересные и необычные экскурсии, на которых стоит побывать?
Елена Герасименко:
Смотрела графики районов: и музей МВД посещают, и музей МЧС. В обычной жизни эти музеи никто не посещает. Наши субъекты профилактики, которые с нами тесно и активно работают, они предоставляют все свои возможности для того, чтобы детям показать то, чего они не увидят в обычной жизни.