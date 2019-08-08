Бесплатно сходить в кино, музей и на экскурсию. Чем занять ребёнка в августе в Минске?

В Минске проходит акция «Лето – пора активная». Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома – Елена Герасименко. На кого рассчитана акция и как туда попасть? Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Эта акция рассчитана для тех детей, которых родители не в состоянии куда-то занять, это в основном 12, 13, 14 лет, подростковый возраст. Дети, которые уже побыли в лагере, отдохнули, может быть, с родителями на море, но большинство попадают те дети, которые, к сожалению, проводят в городе все лето. До этого была у нас акция «Дети столицы», ее проводили волонтеры БГПУ, а теперь когда закончилась та акция, началась вот эта акция для детей. В основном, приходят все дети, кому интересно посетить различные социокультурные объекты столицы.

К кому можно обратиться, чтобы ребенок смог поучаствовать в этой акции? Елена Герасименко:

Можно обратиться и в администрацию своего района в комиссию по делам несовершеннолетних, знает и инспекция по делам несовершеннолетних: куда дети пойдут, в какой день и где место сбора. Могут обратиться и в свою школу к социальным педагогам, психологам – все эти службы работают в летний период и, конечно, в управление образования.

Как правило, больше 20 желающих в районе не находится. В каждом районе свой график, свои мероприятия. Педагоги ведут на те мероприятия, которые заранее запланированы. Какие проводятся мероприятия? Елена Герасименко:

Мероприятия и развлекательные, и познавательные. Каждый день акции проходит под каким-то девизом. Понедельник – это День кино. Ребята имеют возможность посещать все кинотеатры Минска бесплатно. Вторник – это День спорта. Среда – День экскурсий, День профориентации. Ребята попадают на экскурсии на «Коммунарку», «Слодыч» и хлебозаводы. Четверг – День музеев, и пятница – День парков. В зависимости от какого района, кто-то куда-то сегодня идет. Обязательно все дети посещают Ботанический сад и Лошицкий парк с музеем.