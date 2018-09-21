На Беларусь идёт циклон: спасатели советуют отменить долгие поездки и не парковать машины под деревьями

Новости Беларуси. В аэропорту Амстердама отменены десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарождающийся над Западной Европой и побережьем Балтики мощный циклон в ближайшее время продолжит движение на восток. В предстоящие дни неблагоприятные погодные явления ожидаются в Германии, Польше и Украине.

В понедельник 24 сентября вместе резким похолоданием, сильным дождем и порывистым ветром до 27 метров в секунду циклон придет в Беларусь. На 24 и 25 сентября в стране объявлено штормовое предупреждение.