Слёт студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области

Новости Беларуси. «Молодежь строит Союз». Слет студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 300 парней и девушек из двух стран собрались, чтобы обсудить студотрядовское движении и его перспективы. У ребят уже есть опыт работы в интернациональных коллективах. Так, наши парни и девушки трудились в известном российском детском лагере. А россияне принимали непосредственное участие в стройке атомной станции в Островце.

Елизавета Еремина, участник студенческого отряда «Вега» (Россия):

Я в этом году была комиссаром всесоюзной молодежной стройки. Нас был штаб 4 человека, я была одной девочкой. А если брать подчинение, то это около 300 человек с Беларуси и России. Много ребят нас было. Все вместе мы трудились на благо строительства Белорусской атомной станции. И, конечно, очень весело проводили внерабочее время.

Иван Савченко, командир студенческого отряда:

Два года я работаю на всесоюзной молодежной стройке. И два года подряд, разумеется, с российскими отрядами. Я хочу сказать, что студенческие отряды – это реальная возможность, которая дает нам развиваться во всех планах. Мне в профессиональном, так как у меня профессия инженер-строитель. Для меня это очень полезно, так как я вижу все масштабы этой стройки.

Символично, что старт всем событиям слета был дан в Новополоцке, у памятника «Первая палатка».

60 лет назад на левом берегу Западной Двины был высажен первый молодежный десант – ровесники нынешних участников форума. Тогда, благодаря всесоюзной ударной комсомольской стройке, и появился нефтеград.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Здорово, что две страны – это Беларусь и Россия, которые продолжают то, что задумалось 55 лет назад, когда образовывалось студотрядовское движение. К нам уже сегодня подтягиваются другие страны СНГ, поступают заявки из Молдовы и Казахстана, чтобы у них работали студенческие обряды.