Прямой эфир

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

23 сентября 2018 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира-1

Всего в этом списке 327 стран. Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в Абу-Даби. Далее идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира-4

При этом в Восточной Европе белорусская столица по безопасности - на третьем месте. Хуже всего дела обстоят в городах Гондураса и венесуэльском Каракасе.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Слёт студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области
23 сентября 2018 11:46

Слёт студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов
23 сентября 2018 11:38

Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи
22 сентября 2018 17:34

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи