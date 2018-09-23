Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в этом списке 327 стран. Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в Абу-Даби. Далее идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.
При этом в Восточной Европе белорусская столица по безопасности - на третьем месте. Хуже всего дела обстоят в городах Гондураса и венесуэльском Каракасе.