Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в этом списке 327 стран. Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в Абу-Даби. Далее идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.