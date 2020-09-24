«Сильное государство должно иметь сильные Вооружённые Силы». Как под Осиповичами проходят плановые учения ракетных войск Беларуси

Новости Беларуси. «Ураганы», гаубицы, самоходки. Под Осиповичами проходят плановые учения ракетных войск Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отточить свои навыки съехались артиллеристы со всех уголков страны. По итогам определят и лучший дивизион. Тему продолжит Ирина Недобоева.

Законных полтора года служению Отечеству Денис Константинов уже почти отдал. Но армия не отпускает – решил остаться по контракту. Водитель по образованию, только придя в ракетные войска понял свое истинное призвание. Топогеодезист не без гордости констатирует: от его работы зависит, насколько метко стреляет артиллерия.

Денис Константинов, командир отделения, топогеодезист 51-й гвардейской артиллерийской бригады:

Машины сориентировать, настроить буссоль, сориентировать буссоли, высчитать опасные повороты. И только потом, с разрешения приступать к стрельбе. Техника у нас отличная, стреляет, поломок никаких нет.

24 сентября отточить навыки военного дела под Осиповичи съехались артиллеристы со всех уголков Беларуси. Здесь проходят плановые учения ракетных войск.

Николай Демиденко, командир пушечного самоходно-артиллерийского дивизиона:

Представляем 231-ю артиллерийскую бригаду. Выехали на полигон из Витебска. Подготовка сейчас на высоком уровне. Резервисты у нас не первый год. И в целом в случае чего они готовы выполнить задачи по назначению.

Цель, по легенде, определена. И первыми в бой вступают гаубицы. За ними черед самоходок.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Это пушечно-артиллерийская установка. Название «снайперская винтовка» в простонародье получила совсем не случайно. Это самое высокоточное артиллерийское орудие в арсенале белорусской армии. Дальность полета снаряда – больше 30 километров.

Даниил Андрейчик, заместитель командира батареи 51-й гвардейской артиллерийской бригады:

Чем чаще мы отрабатываем выполнение каких-либо нормативов, тем более профессиональные навыки мы получаем. Солдаты уже в полной мере обучились и действовали без промедлений.

Отдельным дивизионом выступает элита ракетных войск – «Ураганы». Буквально за 10 секунд четыре тяжеловеса выпускают больше трех десятков снарядов.

Алексей Ратушный, командир 51-й гвардейской артиллерийской бригады:

В первую очередь это последовательная, поэтапная, плановая подготовка наших Вооруженных Сил. Постоянно совершенствуются и средства управления, и средства огневого поражения. Сильное государство, а я считаю наше государство сильным, должно иметь и сильные Вооруженные Силы, которые будут способны защищать то, что у нас есть: свой суверенитет, территориальную целостность и все то, чего мы уже достигли.