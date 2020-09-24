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Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер

24 сентября 2020 17:12
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Новости Беларуси. Что касается родителей, то было принято решение ужесточить (на манер западного) законодательство в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко об участии детей в незаконных акциях: удивительно, что это не вызывает возмущения в международных организациях

Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер-1

Уже рассматривается около 300 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.

Григорий Азарёнок, СТВ: 
Будет ли ставиться вопрос об ужесточении законодательства в этом плане?   

Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: 
Такая ответственность (мы анализировали практику) есть в Российской Федерации, есть у Казахстана, у ряда других стран. Мы тоже подходим к тому, что, наверное, будем инициировать в установленном порядке, вносить этот вопрос.

Текущая ситуация диктует необходимость ужесточения мер для того, чтобы каждый знал, что закон четко стоит на страже интересов наших детей.  

# Акции протеста # общество # Игорь Петришенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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