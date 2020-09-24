Петришенко об участии детей в несанкционированных акциях: есть необходимость ужесточения мер

Новости Беларуси. Что касается родителей, то было принято решение ужесточить (на манер западного) законодательство в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок, СТВ: Будет ли ставиться вопрос об ужесточении законодательства в этом плане?

Уже рассматривается около 300 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Такая ответственность (мы анализировали практику) есть в Российской Федерации, есть у Казахстана, у ряда других стран. Мы тоже подходим к тому, что, наверное, будем инициировать в установленном порядке, вносить этот вопрос.

Текущая ситуация диктует необходимость ужесточения мер для того, чтобы каждый знал, что закон четко стоит на страже интересов наших детей.