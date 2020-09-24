«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября

Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет.
За 23 сентября всего по стране зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Более 360 из них задержаны.
Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности
Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В этой связи правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику.
24 сентября генеральный прокурор Беларуси заявил, что ведомство инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Ни один участник или организатор протестов не уйдет от ответственности. Закон одинаков для всех. И тем, кто решит проигнорировать его, придется ответить по всей строгости.
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