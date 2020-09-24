«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября

Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет. За 23 сентября всего по стране зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Более 360 из них задержаны. Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В этой связи правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику.