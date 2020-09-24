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«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября

24 сентября 2020 17:23
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Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября-1

Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет.  

За 23 сентября всего по стране зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Более 360 из них задержаны.  

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Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В этой связи правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику.  

«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября-4

24 сентября генеральный прокурор Беларуси заявил, что ведомство инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Ни один участник или организатор протестов не уйдет от ответственности. Закон одинаков для всех. И тем, кто решит проигнорировать его, придется ответить по всей строгости.  

«Кто-то бросил стеклянную бутылку». Что происходило на улицах Минска вечером 23 сентября-7

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# Акции протеста # общество # Игорь Петришенко # Андрей Швед # Фотофакт

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