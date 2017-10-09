«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев

Тепло пришло не только в квартиры, но и в гостиницы и общежития. «Прогревать» город будут постепенно – на протяжении 5 дней. Это требование правил безопасности.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

20% домов в кайждом районе стоят в графике каждого дня включения. По каждому в зависимости от потребляемых нагрузок обонентов для того, чтобы равномерно происходило подключение системы теплоснабжения. Все идёт нормально по графику, как и планировали. Подготовка была соответствующим образом проведена. Сбоев в настоящее время нет и, надеюсь, не будет.