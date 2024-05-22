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Сильная и независимая. Как воспитание формирует характер женщины?

22 мая 2024 20:21
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Сегодня модно быть сильной, независимой, успешной. Женщины-руководители уже никого не удивляют, а строить карьеру – это норма для современного общества. О том, что скрывается за железной хваткой и хотят ли такие женщины быть слабыми, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многое зависит от воспитания. Все-таки, мне кажется, многим девочкам вкладывают родители в детстве, что самое главное – это образование, чтобы у тебя была почва под ногами, ты зарабатывала деньги. Мои родители мне так вкладывали: главное, получить образование, а мальчики потом. Татьяна, как вы считаете, формирует ли такое воспитание сильную и независимую женщину?

Сильная и независимая. Как воспитание формирует характер женщины?-1

Татьяна Савицкая, психолог, телесный терапевт:
Согласна с вами, формирует. Очень много закладывается в то, какой вырастет будущая женщина, с детства. То, чему мы сейчас как раз таки, делясь, учим наших прекрасных женщин – это не быть сильной или слабой. Самое главное, быть собой, настоящей. Для этого нужно возвращать и создавать тот контакт с внутренним я, искать, что нравится внутри, что, как хочется, знать это и уметь себе это дать.

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# Психология # общество # Алеся Лакина

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