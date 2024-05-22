Сильная и независимая. Как воспитание формирует характер женщины?

Сегодня модно быть сильной, независимой, успешной. Женщины-руководители уже никого не удивляют, а строить карьеру – это норма для современного общества. О том, что скрывается за железной хваткой и хотят ли такие женщины быть слабыми, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многое зависит от воспитания. Все-таки, мне кажется, многим девочкам вкладывают родители в детстве, что самое главное – это образование, чтобы у тебя была почва под ногами, ты зарабатывала деньги. Мои родители мне так вкладывали: главное, получить образование, а мальчики потом. Татьяна, как вы считаете, формирует ли такое воспитание сильную и независимую женщину?