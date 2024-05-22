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Убивает отношения. Почему женщине нельзя подавлять мужчину?

22 мая 2024 20:11
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Сегодня модно быть сильной, независимой, успешной. Женщины-руководители уже никого не удивляют, а строить карьеру – это норма для современного общества. О том, что скрывается за железной хваткой и хотят ли такие женщины быть слабыми, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Убивает отношения. Почему женщине нельзя подавлять мужчину?-1

Ольга Шевелева, психолог:
Если мы будем прогибать мужчин, мы, женщины, уйдем в мужскую энергию. Будем прогибать их и подавлять, и они, конечно, будут со временем инфантильные. Настоящий уйдет, останется одиноким, если ему попадется, таким обычно не попадают.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что значит прогибать, каким образом?

Ольга Шевелева:
Продавливать, то есть: сосед лучше, друг твой лучше сделал – даже в этом. Если ты все время его принижаешь: у тебя не получается, я сама сделаю. Ты не так, я лучше сделаю. Хорошо, делай. У мужчины в подсознании: окей, делай. Почему я говорю, что фраза «я сама» убивает отношения? Позвольте мужчине быть сильнее вас хотя бы в каких-то бытовых, материальных вопросах. Женщина сильна, может все без мужчины, но мы сейчас не будем доказывать. Проявите, женщины, свою силу в семье. Как у меня было: я в прошлом диктор, телеведущая оставила «Останкино» в 2011 году. По какой причине? Потому что у меня маленький сын был, не хотел ехать в Москву, и я решила оставить карьеру. Я понимала, что сын для меня важнее. Я воспитаю его, иначе потеряю. То, что сейчас в большинстве случаев с детьми происходит.

Сильная и независимая. Как воспитание формирует характер женщины – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито

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