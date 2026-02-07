Белорусские танцоры удивили Британию! Пообщались с победителями турнира по бальным танцам UK Open

Белорусские танцоры удивили Британию. Юные спортсмены из нашей страны успешно выступили на престижном международном турнире по бальным танцам UK Open, который прошел в Борнмуте. И сегодня в гостях «Нового утра» победители турнира – Лев Зотов и Эмилия Черечень. И их тренер Дарья Зубова.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Доброе утро. Поздравляем вас с победой. Вы шикарные. Мы просто не могли отлипнуть от экранов, мониторов, когда следили за тем, что вы делаете. Ну и, конечно же, надо отдать должное судьям, что они справедливо все сделали, потому что знаем мы другие примеры. Расскажите о ваших эмоциях. Вы ожидали такой победы триумфальной?

Эмилия Черечень, победительница международного турнира по бальным танцам UK Open:

Честно, я очень волновалась перед турниром, но с поддержкой Дарьи мы перебороли свой страх и выступили на этом турнире. Я была очень рада, когда я узнала, что у нас первое место.

Юрий Царев, ведущий:

Ребят, а что самое сложное было в подготовке к этому турниру для вас?

Лев Зотов, победитель международного турнира по бальным танцам UK Open::

Мы с особыми трудностями не столкнулись, честно.

Ольга Бурлакова:

Все было гладко, хорошо, публика хорошо принимала, да? Судьи адекватные, как мы уже поняли. Дарья, а вы вот как взрослый человек, как профессионал сразу ожидали такой результат? Либо были сомнения?

Дарья Зубова, тренер по бальным танцам:

Честно? Нет. Но мы действительно очень плотно готовились и утром, и вечером. Это постоянные практики, тренировки, плюс мы еще и выезжали, чтобы немножко поднабраться опыта.