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Минские спасатели провели учения по ликвидации ЧС в метро

30 октября 2024 13:42
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Пока город спит, спасатели оттачивают мастерство. Минувшей ночью станция метро «Восток» стала площадкой для тактико-специальных учений МЧС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минские спасатели провели учения по ликвидации ЧС в метро-2

По легенде, из-за неисправности электрооборудования поезда в нескольких вагонах произошел пожар. Спасатели отрабатывали различные вводные, среди которых ликвидация возгорания в подплатформенном пространстве, обеспечение энергоснабжения с помощью дизель-генераторов и не только. 

Конечно, главная задача работников МЧС – спасение людей. Специалисты обнаружили условных пострадавших, эвакуировали их и передали медикам. Всего в учениях приняли участие порядка 100 человек и 26 единиц техники. 



 

# МЧС Беларуси

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