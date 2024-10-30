Минские спасатели провели учения по ликвидации ЧС в метро

Пока город спит, спасатели оттачивают мастерство. Минувшей ночью станция метро «Восток» стала площадкой для тактико-специальных учений МЧС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По легенде, из-за неисправности электрооборудования поезда в нескольких вагонах произошел пожар. Спасатели отрабатывали различные вводные, среди которых ликвидация возгорания в подплатформенном пространстве, обеспечение энергоснабжения с помощью дизель-генераторов и не только.

Конечно, главная задача работников МЧС – спасение людей. Специалисты обнаружили условных пострадавших, эвакуировали их и передали медикам. Всего в учениях приняли участие порядка 100 человек и 26 единиц техники.





