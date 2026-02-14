Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры и трудятся городские службы даже в непростых погодных условиях? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 15 февраля в 10:00.

Коммунальные службы против снега, наледи и выбоин. Какое количество дворов ждет новый асфальт? Обильные осадки, перепады температуры скажутся на состоянии дорожного полотна, в том числе и во дворах.

Что делает безопасными инженерные конструкции? Как современные технологии помогают строить, а также обеспечивать контроль и долговечность? 15 объектов мониторятся системой мониторинга преднапряженного состояния в рабочих поверхностях, которые позволяют прогнозировать возможное и вероятное возникновение дефектов.