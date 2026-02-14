Прямой эфир

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»

14 февраля 2026 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры и трудятся городские службы даже в непростых погодных условиях?

Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 15 февраля в 10:00. 

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-2

Коммунальные службы против снега, наледи и выбоин. Какое количество дворов ждет новый асфальт?

Обильные осадки, перепады температуры скажутся на состоянии дорожного полотна, в том числе и во дворах.

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

Что делает безопасными инженерные конструкции? Как современные технологии помогают строить, а также обеспечивать контроль и долговечность? 

15 объектов мониторятся системой мониторинга преднапряженного состояния в рабочих поверхностях, которые позволяют прогнозировать возможное и вероятное возникновение дефектов.

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-6

Вечные споры в социальных сетях – по технологии ли ремонт дорог в разных погодных условиях? Разрушим стереотипы.

Мы можем применять специальные органоминеральные смеси холодные. Это позволяет нам обеспечить проезжаемость по улично-дорожной сети, когда температура воздуха 10, 15, 20 градусов мороза.

Ток-шоу «Большой город» – как дорожные и коммунальные службы справляются с зимними задачами и планируют работы на предстоящий сезон? Воскресенье. 15 февраля. 10.00.  

# Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ
14 февраля 2026 08:21

Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ

ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные
14 февраля 2026 08:12

ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные

В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров
14 февраля 2026 08:06

В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров