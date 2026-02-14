Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»

Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры и трудятся городские службы даже в непростых погодных условиях?
Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 15 февраля в 10:00.
Как в Минске поддерживают состояние дорожной инфраструктуры и трудятся городские службы даже в непростых погодных условиях?
Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 15 февраля в 10:00.
Коммунальные службы против снега, наледи и выбоин. Какое количество дворов ждет новый асфальт?
Обильные осадки, перепады температуры скажутся на состоянии дорожного полотна, в том числе и во дворах.
Что делает безопасными инженерные конструкции? Как современные технологии помогают строить, а также обеспечивать контроль и долговечность?
15 объектов мониторятся системой мониторинга преднапряженного состояния в рабочих поверхностях, которые позволяют прогнозировать возможное и вероятное возникновение дефектов.
Вечные споры в социальных сетях – по технологии ли ремонт дорог в разных погодных условиях? Разрушим стереотипы.
Мы можем применять специальные органоминеральные смеси холодные. Это позволяет нам обеспечить проезжаемость по улично-дорожной сети, когда температура воздуха 10, 15, 20 градусов мороза.
Ток-шоу «Большой город» – как дорожные и коммунальные службы справляются с зимними задачами и планируют работы на предстоящий сезон? Воскресенье. 15 февраля. 10.00.