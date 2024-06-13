Аграрии Минской области заготовили свыше 1,4 млн тонн сенажа

Хозяйства Минской области заготовили свыше 1,4 млн тонн сенажа – 45 % от плана. Это больше, чем в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего из общей площади трав первого укоса скошено более 250 тысяч гектаров – это 90 % от плана. На одну условную голову в хозяйствах области уже есть свыше шести центнеров кормовых единиц. Завершили снятие трав первого укоса в Борисовском, Дзержинском, Клецком, Несвижском, Слуцком и Смолевичском районах.