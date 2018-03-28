Андрей Мательский провел приём граждан в Молодечно. С какими проблемами обратились жители?

Новости Беларуси. Земельные споры, благоустройство, трудоустройство. Начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский провел прием граждан в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

5 вопросов взято на карандаш. Среди них – просьба жителей одного из общежитий райцентра разобраться со счетами по коммунальным услугам. По данным инициативной группы, сумма явно завышена – 90 рублей. Люди не могут понять ее происхождение.

Татьяна Езерская, житель Молодечно: Мы пришли, чтобы пересмотрели плату за расход за пользование жилыми помещениями в общежитии. Если бы стояли индивидуальные счетчики, это понятно, было бы совсем другое.

Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента:

Реальные проблемы, волнующие людей, можно увидеть только приезжая на места. Конечно, решать эти проблемы возложено на местные власти, но не всегда местная власть может справиться самостоятельно.

Проблемы, которые были озвучены во время личного приема, требуют более детального изучения. Однако точно – без ответа они не останутся.