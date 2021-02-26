Сидеть, лежать, голос. В чём секрет эффективной дрессировки собак?

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам? Кинологи утверждают: в первую очередь дрессировать нужно не собаку, а ее хозяина. На тренировках владелец пса должен присутствовать обязательно. Поэтому сдать кинологу невоспитанное животное и через неделю забрать послушного питомца не получится. Несколько занятий у профессионала нужны каждому владельцу собак. Особенно крупных и потенциально опасных пород. В этот раз компанию мне на занятии у кинолога составит мой пес по кличке Зара. Зара – немецкая овчарка. Ей почти девять. Тоже проходила службу в департаменте охраны. Четыре месяца назад из казенного вольера переехала в свой новый дом с собственным диваном и десятком игрушек. Быстро освоилась и поняла, что больше не на службе. Тут и начались проблемы с послушанием. Сложно оставаться серьезной и дисциплинированной собакой, когда за грустные глазки тебе готовы скормить половину стола. Поэтому задача кинолога – напомнить ей о том, что команды нужно выполнять быстро и четко.

– Первое, чему нужно учить, это показ зубов. Собака сажается, команда «зубы», показывается прикус. По зубам можно определить возраст собаки. Сначала 30 секунд, хотя бы 10, потихоньку доводим до минуты, две. Это команда пригодится для дачи лекарств, витаминов. Вероника Сайко, корреспондент:

Это касается и маленьких собачек?

– Это и маленьких, и больших. Потом собаку нужно приучить к спецснаряжению. Видите, на нее одели, она уже нормально относится к поводку и ошейнику. Но если на четырехмесячного щенка надеть ошейник, он будет брыкаться, скакать. Поэтому потихоньку, сначала на две минуты. Именно надевайте ошейник тогда, когда вы идете гулять на улицу. Погуляли, потом можно спустить с поводка. Сначала свободно собаку водите, но потом приучайте собаку к дисциплине, чтобы она ходила уже возле левой ноги. Вероника Сайко:

Почему возле левой?

– Считается, что во всех организациях полувоенных правая рука для оружия. Начинаем хождение рядом, посадили собачку. Начинаем движение по команде «рядом», пошли. Когда начинаешь движение, надо жестко делать и команду давать. Рядом, вот опять дернула. Должна к моей ноге прилипнуть буквально. Остановился, через две секунды садится. Вероника Сайко:

Как ее приучить рядом постоянно ходить?

– Берете и нарабатываете, хотя бы 15 минут в день. Команды (сидеть, лежать, стоять) у нас подаются голосом и жестом. Например, «сидеть» и показываем, «лежать», «стоять». Вот видите, она около меня уже все делает. Нужно это повторять дома, хотя бы 15 раз положили, вот команда «сидеть», команда «лежать», команда «стоять». Голос, как будто машешь кому-то, щелкают пальцами, это тоже команды. Команда «ко мне» более универсальная. Считается, что собак старше трех лет трудно чему-либо обучить. Но поведение всегда можно подкорректировать. К дрессировке служебного щенка стараются приступать как можно раньше: до года. Терпения нужно много, утверждает кинолог Сергей Радашкевич. Его собака скоро выйдет на пенсию. Приходится готовить замену.

Сергей Радашкевич, милиционер-кинолог Борисовского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Я с ней месяц, я замечаю, что больше на задержание должен пойти. У меня до этого была сука, она на задержание плохо шла, потому что агрессии немного было. Она была доброй собакой. А этот проявляет немного агрессию, поэтому надо развивать, чтобы в дальнейшем все получилось. Вероника Сайко:

Чем девочки от мальчиков отличаются? С кем вам легче работать?