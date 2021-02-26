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Александр Лукашенко проводит олимпийское собрание в НОК Беларуси

26 февраля 2021 07:23
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Новости Беларуси. Олимпийское собрание проходит в НОК Беларуси. Его проводит Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко является главой Национального олимпийского комитета.

Александр Лукашенко проводит олимпийское собрание в НОК Беларуси-1

Главный вопрос на сегодняшней встрече в штаб-квартире НОК – подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио). Ведь уже на 25 марта запланирован старт эстафеты олимпийского огня. Главные летние старты четырехлетия должна была принимать Япония в 2020-м. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го.  

Александр Лукашенко проводит олимпийское собрание в НОК Беларуси-4

На заключительном этапе подготовку к Играм ведут около 260 белорусских спортсменов по 26 видам спорта. Задача заключительного этапа подготовки – успешное завершение олимпийского отбора и комплектование конкурентоспособного состава белорусской спортивной делегации для участия в Играх.

К завершению отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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