Александр Лукашенко проводит олимпийское собрание в НОК Беларуси

Новости Беларуси. Олимпийское собрание проходит в НОК Беларуси. Его проводит Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко является главой Национального олимпийского комитета.
Новости Беларуси. Олимпийское собрание проходит в НОК Беларуси. Его проводит Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко является главой Национального олимпийского комитета.
Главный вопрос на сегодняшней встрече в штаб-квартире НОК – подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио). Ведь уже на 25 марта запланирован старт эстафеты олимпийского огня. Главные летние старты четырехлетия должна была принимать Япония в 2020-м. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го.
На заключительном этапе подготовку к Играм ведут около 260 белорусских спортсменов по 26 видам спорта. Задача заключительного этапа подготовки – успешное завершение олимпийского отбора и комплектование конкурентоспособного состава белорусской спортивной делегации для участия в Играх.
К завершению отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий.