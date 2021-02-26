Александр Лукашенко проводит олимпийское собрание в НОК Беларуси

Главный вопрос на сегодняшней встрече в штаб-квартире НОК – подготовка наших атлетов (в том числе и к Олимпиаде в Токио). Ведь уже на 25 марта запланирован старт эстафеты олимпийского огня. Главные летние старты четырехлетия должна была принимать Япония в 2020-м. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го.