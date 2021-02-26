«Я хочу людям дать вот эту уверенность в себе». Девушка с особенностями создала необычную организацию

Сложно представить, что эта хрупкая девушка с легкостью преодолевает барьеры судьбы. У Вики Тарасевич редкое генетическое заболевание: спинальная мышечная атрофия второго типа. Несмотря на такой тяжелый сценарий жизни и юный возраст Вика не впала в беспросветное отчаяние, а с нуля создала свою благотворительную организацию. Виктория Тарасевич, учредитель благотворительной организации «Связанные добром с Викторией»:

Я поняла, что все дело в семье и все идет от семьи, тогда начала оформляться идея создания организации, чтобы она помогала не только человеку с инвалидностью, но и всей семье.

Старт благотворительной организации «Связанные добром с Викторией» был дан в ноябре. Здесь совершенно нет места коммерции, помощь поступает от небезразличных сердец. Управлять клубом доброты Вике помогает Анастасия. Вместе они раскрашивают яркими красками жизнь людей с инвалидностью.

Анастасия Корюкина, директор благотворительной организации «Связанные добром с Викторией»:

Организация создана для того, чтобы они учились здесь. Это как клуб, где люди с инвалидностью будут учиться работать, будут понимать, что такое директор, зарплата, что они могут ее получать, чтобы человек делал ее качественно.

Не утонуть в грусти и сформироваться сильной личностью девушке помогло правильное воспитание. Акцент на тяжелую болезнь в семье никто не делал. Маленькая Вика играла в песочнице с обычными детьми, ходила в кружки и за плохое поведение отвечала на равных со здоровым братом. Марина Тарасевич, мама Вики:

Иногда мне и хочется в подушку поплакать, потому что я как мама переживаю за ее здоровье физическое, потому что диагноз неутешительный. Когда она такое говорит, у меня слезы на глазах наворачиваются, что «я хочу, мама, людям дать вот эту уверенность, чтобы такие же, как я, были уверены в себе, чтобы могли поступить, как я, учиться.

Волевой характер и железное терпение помогли девушке окончить школу с золотой медалью, поступить на факультет философии и социальных наук. Сейчас она проходит учебный курс по веб-дизайну в Мичиганском университете США и всю душу вкладывает в свое большое доброе дело. Вместе с Анастасией они организовали несколько мастер-классов для своих особенных протеже: лепили из глины, делали украшения из бисера, съездили в музей.

Анастасия Корюкина:

Сейчас будет встреча, где мам к Восьмому марта мы поздравим, будем делать им прически, поведем в салон. Следующий шаг наш – это психологи, потому что все идет из семьи, но в семье есть не только дети с инвалидностью, есть здоровые дети, папы, которые часто уходят. И вот мы хотим сделать такую программу, могут общаться с психологом и, возможно, мамы услышат своего ребенка с инвалидностью, обиды своего здорового ребенка.

Виктория Тарасевич:

Чем ты сильнее, тем ты круче. Сейчас информация – самое главное оружие. То, что у тебя есть инвалидность, ни капельки не делает тебя не таким, как все, а делает тебя точно таким же, как все. У тебя нет физической силы, но ты можешь развивать голову и никто тебе в этом не может помешать.