Александр Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег

Новости Беларуси. На раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил 26 февраля на Олимпийском собрании НОК, сообщает БЕЛТА.

Открывая собрание, глава государства отметил, что наступило время вновь обсудить проблемы развития спорта и олимпийского движения, обновить состав и руководство Национального олимпийского комитета. Но прежде он коснулся общеполитической повестки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас очень непростой период. Наша страна, люди подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег.