Бизнес и единый налог: как открыть собственное дело на простых условиях?

Отсутствие документарного учета и крайне простая схема расчета налоговой базы позволят самозанятым гражданам и ремесленникам заниматься любимым делом и параллельно принимать полноценное участие в экономике страны.
Отсутствие документарного учета и крайне простая схема расчета налоговой базы позволят самозанятым гражданам и ремесленникам заниматься любимым делом и параллельно принимать полноценное участие в экономике страны.
Александр Костюкевич, юрист:
Мы не должны вести учет доходов – расходов. Не пробиваем деньги с использованием кассовых суммирующих аппаратов. Можем работать без расчетного счета. Уплачивать взносы в Фонд социальной защиты не требуется.
Готовка на заказ, торговля на рынке, парикмахерские услуги или дизайн интерьеров – в списке более 30 позиций. Определившись с видом деятельности, становимся на налоговый учет.
Александр Костюкевич:
Нам присвоят учетный номер налогоплательщика, который останется с нами на всю жизнь. Если мы куда-то переезжаем, получать новый УНП не требуется.
Требований к самозанятым плательщикам единого налога немного. Первое и главное – оказывать услуги самостоятельно. Привлекать к работе других лиц нельзя. А если все же рискнете, то вам грозит наказание: штраф до ста базовых величин.
Александр Костюкевич:
Квитанцию об уплате единого налога мы должны хранить в месте осуществления деятельности: оказание услуг или торговли.
Льгота 20-25 процентов от суммы налога может быть предоставлена инвалидам, пенсионерам, родителям в многодетных семьях и воспитывающих детей-инвалидов.
Александр Костюкевич:
Если налоговый орган узнает, что мы осуществляем деятельность без уплаты налогов, в первый раз к нам будет применена ответственность: предупреждение и сумма единого налога за период, за который будет установлено нарушение. В случае повторного нарушения уже будет санкция гораздо серьезнее – пятикратный размер суммы единого налога.
В отличие от самозанятых, ремесленники оплачивают раз в год специальный сбор, равный 1 базовой величине. На сегодняшний день это сумма в 25,5 рублей.
Александр Костюкевич:
Но мы должны понимать, что есть Указ Президента №364 от 9.10.2017, который регулирует деятельность физических лиц при осуществлении ремесленнической деятельности. Там есть четкий перечень.
По официальным данным министерства по налогам и сборам, в минувшем году более 16 тысяч человек по всей республике воспользовались возможностью оказывать услуги населению без регистрации в качестве ИП. В перспективе список видов деятельности будет расширен, а это значит, что показатель может увеличиться.