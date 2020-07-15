Бизнес и единый налог: как открыть собственное дело на простых условиях?

Отсутствие документарного учета и крайне простая схема расчета налоговой базы позволят самозанятым гражданам и ремесленникам заниматься любимым делом и параллельно принимать полноценное участие в экономике страны.

Готовка на заказ, торговля на рынке, парикмахерские услуги или дизайн интерьеров – в списке более 30 позиций. Определившись с видом деятельности, становимся на налоговый учет.

Александр Костюкевич, юрист: Мы не должны вести учет доходов – расходов. Не пробиваем деньги с использованием кассовых суммирующих аппаратов. Можем работать без расчетного счета. Уплачивать взносы в Фонд социальной защиты не требуется.

Александр Костюкевич:

Нам присвоят учетный номер налогоплательщика, который останется с нами на всю жизнь. Если мы куда-то переезжаем, получать новый УНП не требуется.

Требований к самозанятым плательщикам единого налога немного. Первое и главное – оказывать услуги самостоятельно. Привлекать к работе других лиц нельзя. А если все же рискнете, то вам грозит наказание: штраф до ста базовых величин.

Александр Костюкевич:

Квитанцию об уплате единого налога мы должны хранить в месте осуществления деятельности: оказание услуг или торговли.

Льгота 20-25 процентов от суммы налога может быть предоставлена инвалидам, пенсионерам, родителям в многодетных семьях и воспитывающих детей-инвалидов.