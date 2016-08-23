Национальный узор на машинах скорой и милиции предлагает разместить дизайнер из Кобрина

Новости Беларуси. У героя нашего следующего сюжета необычное хобби. Он увлекается дизайном с национальным колоритом. И сейчас предлагает украсить автомобили белорусских оперативных служб и такси вышиванкой! Что вдохновило на это маркетолога из Кобрина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили милиции, ГАИ, скорой помощи, такси и белорусский орнамент – вещи, казалось бы, несовместимые. Но лишь на первый взгляд. Маркетолог Роман Дубинка признается, смелую идею разместить национальный узор на кузове авто сначала многие восприняли как абсурд. Но в своем творческом порыве дизайнер-экспериментатор непреклонен.

Роман Дубинка, дизайнер:

Когда я шел мимо ГАИ, часто там езжу. Вижу эти машины серые с синей полосой. И подумал, можно ли их как-то сделать по-другому? С учетом белорусской культуры, привнести что-то национальное, родное, свое.

Для того, чтобы решиться довести до ума этот смелый эксперимент, ушел целый год, а вот чтобы перенести свежую мысль из головы на компьютер и бумагу – всего несколько часов. Все гениальное просто. Причем, не только с эстетической точки зрения. Задумка в своем воплощении вполне доступна и экономична.

Роман Дубинка, дизайнер:

В том виде, в котором они сейчас есть, оклейка винилом таким образом, она еще и экономически целесообразна, чтобы не тратить ни краску, ни наклейки.

Уже сейчас известно: новый облик на эскизе пришелся по душе и потенциальным заказчикам.

Максим Зинькевич, инспектор отделения ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Идея интересная и в дальнейшем мы бы хотели, чтобы она была воплощена в жизнь. Она положительно скажется на имидже сотрудников ГАИ. Лично мне она по душе. И она мне безумно нравится.

Роман Дубинка, дизайнер:

Это же наша культура, наше родное. То, что близко нам по духу. Поэтому будет приятно видеть наш национальный узор.

Не остались в стороне и водители такси. Уже есть первые желающие сделать поворот в сторону национальной культуры.