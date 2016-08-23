Владимир Япринцев освобожден в зале суда, Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Точка в резонансном деле. В Минске вынесен приговор в отношении бизнесменов Япринцевых и Арабяна. Суд Центрального района столицы приговорил Владимира Япринцева к штрафу и освободил в зале суда. Его сын Казбек и партнер по бизнесу Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все трое обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В этой истории – и семейная драма, и серые бизнес-схемы, и человеческие слабости. Суд по делу длился полтора месяца. И в нем оказалось настолько много нюансов, что оглашение приговора (его зачитывали полностью по желанию потерпевших) заняло три часа.

Всех троих фигурантов дела суд признал виновными. Александра Арабяна и Казбека Япринцева суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Отбывать они их будут в колонии усиленного режима. Плюс – к конфискации имущества. Самого старшего фигуранта дела – Владимира Япринцева – освободили в зале суда.

В качестве наказания за ущерб деловым партнерам Япринцев-старший заплатит штраф в 500 базовых величин. Это больше 5 тысяч долларов. Обвинение настаивало на большей сумме, но частично бизнесмен ее выплатил. Смягчающим обстоятельством стало и то, что фигурант дела год находился в заключении. Но сторона защиты приговором удовлетворена не полностью.

Сергей Буякевич, адвокат Владимира Япринцева:

Естественно, мы не согласны. Будем в апелляционном порядке обжаловать приговор. Будем надеяться, что Минский городской суд удовлетворит нашу позицию. Поэтому продолжаем бороться дальше.

Под арестом фигуранты резонансного дела находились с августа 2015. По версии следствия, обвиняемые фактически создали финансовую пирамиду. Получали предоплату за нефтепродукты, которые продавали за рубеж, а товар не поставляли. В целом, причинили ущерб деловым партнерам на сумму 31 миллион долларов. Большинство пострадавших – из России. В основном долги принадлежали Казбеку. Его отец – бизнесмен и в прошлом самбист – пытался выручить сына. Все эти деньги теперь суд постановил вернуть пострадавшим. Приговор в отношении бизнесменов еще не вступил в силу. На то, чтобы его обжаловать, у стороны защиты по закону есть 10 суток.