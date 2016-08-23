В Гомеле итальянский шеф-повар открыл многодетным мамам секреты неаполитанской кухни

Новости Беларуси. Как приготовить пасту «аль-денте» и сколько базилика добавить в соус? В Гомеле многодетные белорусские мамы приготовили большой итальянский обед под руководством шефа-неаполитанца. Устроить интернациональную дегустацию накануне начала учебного года решили в комбинате школьного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джорджо Парола, житель Гомеля:

Сегодня мы планируем готовить самый традиционный итальянский блюдо – паста с помидорами.

Джорджо в Гомеле живёт вот уже шесть лет. Человек видный, однако, здесь о его кулинарных способностях до этого только догадывались.

Джорджо Парола, житель Гомеля:

Масла нужно много, потому что у нас сегодня гостей много.

Большой обед на сорок гостей. Такое в практике Джорджо впервые. Говорит, это как готовить на семейном празднике в родной Италии, там в его доме собирается примерно столько же людей.

Джорджо Парола, житель Гомеля:

Беларусь очень похожа на Италию. Есть такое чувство – семья. Это большой плюс, потому что сейчас очень сложно найти страну и культуру, где это ценится. А в Беларуси это есть. Мне очень понравилось.

Среди приглашённых на обед только многодетные. У плиты белорусские мамы постигали азы итальянской кухни. Кулинарный интерес «подогревает» материнская практичность: как накормить большую семью так, чтобы и вкусно, и недорого?

Людмила Кручко, многодетная мама:

Много нового, интересного. Учил сам итальянский повар. Базилик обязательно в конце, потому что он потеряет свой аромат, если в горячее блюдо добавлять.

Старания интернациональной «кухонной» команды оценили и главные дегустаторы дня. Дети ничего не оставили на тарелках – это ли не лучший комплимент любому шеф-повару?

Григорий Томашов, житель Гомеля:

Он приготовил очень вкусные макароны. Я хочу, чтобы они появились в школьном питании.

Так внезапно открылся потенциал неаполитанской кухни в меню белорусских школ. Простоту и высокие вкусовые качества оценили профессионалы.

Светлана Царик, директор Гомельского комбината школьного питания:

Это блюдо достаточно универсальное. Может быть, оно будет называться немножко не по-итальянски, а согласно сборнику рецептур, который мы будем согласовывать со службами. Но, я думаю, это будет та же итальянская паста.

Появится ли неаполитанская паста в школьных столовых, пока не известно. Но вот то что она обязательно пропишется в меню больших гомельских семей – это уж точно.