Белорусскую еду хвалят, любят и хотят в Финляндии, Армении, Франции, Великобритании, Японии, ЮАР, Азербайджане...

Возвращаясь к теме белорусских продуктов, запрещенных к временному (и, видимо, ошибочно) ввозу в Россию, но почитаемых не только в соседней державе. Журналисты нашей программы бывают в разных странах и всюду убеждались, что белорусскую еду хвалят, любят и хотят.

Финляндия

Сервелат «Финский», произведенный в Беларуси, колбасные любители из Суоми хвалят.

Кристер Бьеркстам:

Потрясающий вкус! Точь-в-точь такой, как раньше.

Финляндия славится клюквенной водкой. Наша съемочная группа провела в Хельсинки дегустацию клюквенной альтернативы, предложив финнам попробовать знакомые им ягоды в непривычном исполнении.

Финны:

Очень здорово!

Армения

Армянин:

Хлеб, соль, сало, бульба!

Для доставки белорусских продуктов в Армению производителям приходится проявлять смекалку и находчивость. Белорусский хлеб для армянских желудков готовится по специальной рецептуре в Гомеле. Чтобы сохранить все вкусовые качества, мучной продукт замораживают. А вот, например, колбаса на Закавказье прилетает на самолете.

Армянин:

Семья у нас большая - 12 человек. И поэтому взял две хлеба.

Франция

Виталий Макарчик, директор магазина в г. Ницца:

Вот, например, зефир в шоколаде — это белорусский продукт. Наверное, вы знаете этот продукт, такую бутылочку. Прямо вот белорусский квас. И я горжусь этим продуктом, потому что он, на самом деле, самый лучший.

Великобритания

В Лондоне тоже распробовали синеокую на вкус.

Борис Гофман, директор магазина:

Это белорусский березовый сок. Белорусский березовый сок - лучший. У нас есть и из России, Украины, из других компаний, но белорусский считается лучшим и лучше всего пользуется спросом.

Борис открыл этот магазин еще в конце 90-ых. Приехал из Могилевской области и теперь продает продукты из стран СНГ. Территория торговой точки – практически посольство. Только дипломатия здесь народная. Теперь каждый сосед в курсе, что белорусское – это вкусно.

Продавцы в магазинах:

Эта еда делает меня моложе.

Вкусная селедка, икра. А еще, конечно, сладости. Вроде, зефир называется.

Бразилия

До Бразилии поставщики белорусских продуктов пока не добрались. Поэтому интересуемся у нашего соотечественника, осевшего в Рио-де-Жанейро, что в первую очередь стоит завозить сюда.

Вадим Германович:

Гречневую кашу. Потому что здесь гречку из Китая привозят.

Япония

В мире всего несколько ресторанов белорусской кухни. Ресторан «Минск» в Токио японцам пришелся по вкусу.

Посетитель ресторана:

Пирожки. Мне это больше всего понравилось. Еще это блюдо из капусты - голубцы. Голубцы – я бы сказал, что это больше похоже на японскую кухню.

Финансировал проект местный бизнесмен, но вдохнула в него жизнь наша землячка Виктория.

Виктория Борисюк, директор ресторана белорусской кухни:

Самое популярное блюдо – селёдка под шубой. У неё очень много названий. Они пытаются запомнить эти названия, называют по-всякому: и «селёдка в шапке», и «селёдка в красном пальто», и как только не называют! И борщ, конечно. Борщ, драники, мочанка.

ЮАР

В Южной Африке наши соотечественники сами себе готовят селедку под шубой и скучают по ассортименту родных магазинов.

Альбина Гудлессер:

Гречка здесь, вообще-то, есть, но она чуть другая. Не хватает мне, скорее всего, наших сырков, творожных продуктов.

Азербайджан

Белоруска Ирина живет с азербайджанцем Вагифом уже 17 лет. Вместе с супругой Вагиф на свою родину перевез и белорусские кулинарные обычаи, в том числе и весьма необычные для страны, где ислам – самая распространенная религия.

Ирина Юсубова:

Покупаем свинью. Он сам ее убивает, сам разделывает. Еще колбаска есть у нас - самодельная, как в Беларуси говорят, «пальцам пиханная».

Сингапур

В Сингапуре продуктов из Беларуси мы не смогли найти. Поэтому пришлось поделиться рецептом кулинарного символа родины.

Юрий Козиятко:

Картофель, конечно, не белорусский. Да, Наташа? Картофель из Малайзии. Может быть, наступят времена, когда Беларусь будет экспортировать сюда картошку.

Объединенные Арабские Эмираты

В супермаркете, который находится в одном из самых фешенебельных торговых центров Абу-Даби, уже третий год как продается белорусская сметана и творог. Говорят, пользуется хорошим спросом.

Жительница ОАЭ:

Молочные продукты - это наш козырь, конечно. Им это не снилось.

Молдова

В Молдове на прилавках с продуктами то и дело мелькает название нашей страны. Временами с ошибками, но покупатель не теряется.

Продавщица:

У нас уже постоянные клиенты, которые берут годами. Есть клиенты – просят белорусский сыр.

Будем считать, что мы разогнали аппетит. Пора ужинать, тем кто еще не успел, а нам пора завершать программу. Вы смотрели «Картину мира» с Юрием Козиятко. Увидимся через неделю. До свидания!