Новости Беларуси. Молодых сотрудников Следственного комитета и их родителей принимали в столичной ратуше. В зале — несколько десятков человек. Среди них начинающие следователи, офицеры-наставники, воспитанники Минского суворовского военного училища и студенты юрфака БГУ. Грамоты и благодарности вручили молодым сотрудникам Следственного комитета. Некоторые из них также были отмечены наградами других правоохранительных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

В числе поощренных молодые следователи, которые, несмотря на непродолжительный срок службы, расследовали сложные уголовные дела, преступления против личностей в сфере экономики, незаконного оборота наркотиков и добились существенных результатов.

Анатолий Майнгард:

Горжусь и рад, что воспитали хорошую дочь, кроме этого, оказывается, еще и хорошего сотрудника. Приятно, конечно, слышать от руководящего звена, что все-таки ребенок достигает каких-то успехов.