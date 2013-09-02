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Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе закрыт на реконструкцию

02 сентября 2013 11:06
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе на реконструкцию закрыт пункт пропуска «Привалка». Работы там продлятся полтора месяца. В результате пропускная способность увеличится втрое.

Новшеством станет автоматическая система светофорного регулирования движения. Появится система видеонаблюдения и аудиозаписи, чтобы исключить конфликтные ситуации, а также «зеленый» и «красный» коридоры. Пока же автомобилистам рекомендуют въезжать в Литву через Каменный Лог (Мядининкай), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Пункты пропуска на границе Беларуси

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