Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе закрыт на реконструкцию

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе на реконструкцию закрыт пункт пропуска «Привалка». Работы там продлятся полтора месяца. В результате пропускная способность увеличится втрое.

Новшеством станет автоматическая система светофорного регулирования движения. Появится система видеонаблюдения и аудиозаписи, чтобы исключить конфликтные ситуации, а также «зеленый» и «красный» коридоры. Пока же автомобилистам рекомендуют въезжать в Литву через Каменный Лог (Мядининкай), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.